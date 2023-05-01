أنشيلوتي يشيد بأنتيتوكونمبو: “لا وجود للفشل في الرياضة”

2023/05/01 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ولايته الثانية كمدرب لريال مدريد الإسباني مدريد (أ ف ب) – أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد الإسباني في كرة القدم الاثنين، بنجم ميلووكي باكس في كرة السلة الأميركية اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لإصراره الأسبوع الماضي على أن “لا وجود للفشل في الرياضة”.ورغم تصدر باكس لترتيب المنطقة […]

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