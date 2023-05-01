2023/05/01 | 20:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلقت إحدى أكبر الطائرات بدون طيار في الجيش الصيني حول تايوان لأول مرة. وقال خبراء عسكريون لشبكة CNN إنه "يمكن للطائرة بدون طيار أن تحمل أسلحة كبيرة، وغرضها الأساسي هو المراقبة المستمرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("العقرب ذو الذيل المزدوج".. شاهد القدرات الحربية لمسيرة الصين العملاقة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("العقرب ذو الذيل المزدوج".. شاهد القدرات الحربية لمسيرة الصين العملاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).