بعملية نوعية.. الإطاحة بعصابة للسطو المسلح في ميسان

2023/05/01 | 20:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الاثنين، الإطاحة بأفراد عصابة للسطو المسلح، في قضاء العمارة، ضمن مركز المحافظة.

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