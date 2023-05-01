2023/05/01 | 20:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل شاب على يد والديه، في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "أباً وأماً أقدما على قتل ولدهما بعد ضربه على راسه بـ"طابوقة" ثم خنقه بواسطة "شال" عندما كان نائماً".وأشار إلى أن "الغموض يلف الحادث وأن القوات الأمنية باشرت التحقيق لمعرفة ملابسته".

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