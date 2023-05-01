انقسام نيابي بشأن تمرير الموازنة الثلاثية

2023/05/01 | 20:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو لجنة النفط والطاقة باسم الغريباوي ، اليوم الاثنين، عن وجود انقسام نيابي بشأن تمرير الموازنة لعام واحد او لعدة أعوام.

وقال الغريباوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “اللجنة المالية النيابية مستمرة في استضافة المختصين لإجراء التعديلات على مسودة موازنة العام الحالي 2023”.

وأضاف، ان “القوى السياسية مجمعة على ضرورة تخفيض حجم الانفاق والعجز في الموازنة “، مبينا ان “النفقات التشغيلية سيتم تقليصها بشكل كبير مع ترك النفقات الحاكمة”.

واشار الغريباوي، الى ان “قانون سلم الرواتب سيتم تمريره في حال وروده من الحكومة في وقت ان البرلمان منقسم بشأن تمرير الموازنة لسنوات عدة او عام واحد”.

وبلغت نسبة العجز 63.275 تريليون دينار مع اعتماد سعر 70 دولاراً لبرميل النفط، بالنظر إلى أن أكثر من 95 في المائة من إيرادات الموازنة تعتمد على مبيعات النفط.

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