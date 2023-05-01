لاول مرة بعد 2005 .. حزب بارزاني يفقد حضوره في مجلس ديالى

2023/05/01 | 20:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد السياسي الكردي المستقل ابراهيم حمه علي، الاثنين، ان حزب مسعود بارزاني سيفقد لاول مرة بعد 2005 حضوره في مجلس ديالى.

وقال علي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “احتدام الصراعات بين حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي في اربيل انعكس بشكل مباشر على جهود لملمة البيت الكردي في خانقين والدخول في قائمة مؤحدة لانتخابات مجلس ديالى القادم المزمع إجراؤها في كانون الاول 2023”.

واضاف، ان “تقليص عدد مقاعد مجلس ديالى والانعكاسات السلبية للسجالات السياسية والازمات الاقتصادية المتعاقبة كلها عوامل تدفع الى حقيقة وهي ان حزب البارزاني سيفقد حضوره في مجلس ديالى لاول مرة بعد 2005 خاصة وان الاتحاد الوطني هو الاكثر شعبية في خانقين وفق الارقام المتوفرة”.

واشار الى ان “فقدان حزب الديمقراطي لوجوده في مجلس ديالى امر ليس مفاجئا خاصة وان الازمات السياسية والاجتماعية الاقتصادية انعكست على حياة الاهالي في خانقين بشكل مباشر في السنوات الاخيرة”.

وكان حزب البارزاني حافظ على وجوده في مجلس ديالى خلال الدورات المتعاقبة بعد 2005 من خلال مقعد او اثنين في احسن الاحوال.

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