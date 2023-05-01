ثالث انهيار مصرفي منذ مارس.. ماذا حدث لـ

2023/05/01 | 20:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات مصرف "فيرست ريبابليك" ثالث البنوك التي تتعرض للانهيار هذا العام بعد بنكي "سيليكون فالي" و"سيغنيتشر"، وكانت البنوك الثلاثة مصنفة من بين أقوى 30 بنكًا أميركيًا العام الماضي وفقًا لحجم الأصول.

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