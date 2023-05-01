2023/05/01 | 20:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الاثنين، الى تشكيل لجنة عربية للتأهب والاستجابة للطوارئ والكوارث الصحية.وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إن “وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتلافي الكوارث الصحية..



الحسناوي يدعو الى تشكيل لجنة عربية المركز الخبري الوطني.

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