البرلمان يوافق على استقالة مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي

2023/05/01 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وافق البرلمان على استقالة مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي.

ووفق أمر نيابي، فان الاستقالة تقدم بها رئيس مجلس الأمناء جعفر محمد ونان ونائبه محمد سلام عبد.

كما شملت ثلاثة أعضاء في المجلس هم (عبد الحكيم جاسم، وعلاء هادي ومارلين عويش هرمز)".

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