الدولار الأمريكي يرتفع بقوة بانتظار الفيدرالي بعد بيانات حاسمة

2023/05/01 | 21:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تحول مؤشر الدولار للمكاسب بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) الآن بعدما كان مستقرًا.



حيث يسجل المؤشر الآن مستويات الـ 101.7 نقطة، مرتفعًا بنسبة 0.3%.

ارتفع الدولار الأمريكي في بداية جلسات التداول الأوروبية المتأثرة بالعطلة يوم الاثنين، في بداية الأسبوع الذي يتضمن اجتماعات وضع السياسة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأمريكي الشهري.

وقبل افتتاح السوق الأمريكي قام المنظم المالي في كاليفورنيا بالاستحواذ على بنك فيرست ريببلك المنهار حديثًا، وتزامن ذلك مع صدور بيان بتولي بنك جـي بي مورغان العملات جميع ودائع البنك، بما فيها الودائع الغير مؤمن عليها وجميع أصول البنك.

سعر الدولار الآن

ويسجل مؤشر الدولار الآن 101.638 مقابل سلة من العملات الأجنبية صعودًا بـ 0.23%.



ويسجل زوج اليورو دولار الآن 1.0996 هبوطصأ بـ 0.22% في الوقت الذي تتراجع فيه {{8830|عقود الذهب الآجلة}} بنحو 0.51% إلى 1989 دولارًا.

الأعين على رجل واحد

وسيكون أهم ما يميز الأسبوع هو اختتام الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتي من المتوقع أن تزيد من هدف سعر الإقراض القياسي بمقدار 25 نقطة أساس أخرى يوم الأربعاء - وهي الزيادة العاشرة على التوالي منذ شهر مارس من العام الماضي.

ومع ذلك، قد يكون هذا هو نهاية دورة التضييق من بنك الاحتياطي الفيدرالي حيث أشارت أرقام النمو للربع الأول من الأسبوع الماضي إلى تباطؤ الاقتصاد بسرعة كبيرة.

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بيانات فاصلة ..الأهم

وبالإضافة إلى ذلك، تشهد نهاية الأسبوع صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، والذي من المتوقع أن يظهر أن الاقتصاد قد أضاف 180 ألف وظيفة.



وفي الوقت الذي يعد فيه هذا الرقم رقمًا قويًا، فإنه يمثل الشهر الثالث على التوالي من النمو المعتدل في قطاع الوظائف.

البنوك المركزية الأكبر

ومع انتشار التوقعات باتخاذ البنك المركزي الأوروبي و بنك إنجلترا مواقف أكثر شراسة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة، عزز المضاربون صافي مراكزهم الهبوطية على الدولار مقابل نظرائهم الرئيسيين لأكبر عدد منذ يونيو 2021، بحسب ما أظهرته بيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في أواخر الأسبوع الماضي.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي أيضًا هذا الأسبوع، يوم الخميس، حيث يتوقع صانعو السياسة أيضًا أن يعاقبوا رفع سعر الفائدة مرة أخرى، على الرغم من أن حجم الزيادة لا يزال موضع شك.

في حين قد تكون بيانات يوم الثلاثاء عن تضخم سعر المستهلك في منطقة اليورو هي العامل الحاسم، حيث إنه من المحتمل أن تظل ضغوط الأسعار الأساسية مرتفعة بشكل غير مريح، مما يشير إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

ومع ذلك، إذا أظهرت بيانات الإقراض المصرفي أن ظروف الائتمان قد أصبحت مشددة إلى حد كبير، فسوف يعزز ذلك توقعات رفع سعر الفائدة بدرجة أقل.

وقد صرح المحللون لدى مورجان ستانلي في ملاحظة أنه: "ستكون معضلة البنك المركزي الأوروبي بين التضخم الأساسي اللزج الذي يستدعي المزيد من رفع أسعار الفائدة، والأحداث الأخيرة في القطاع المصرفي التي تتطلب التدرج"

و"الحل، من وجهة نظرنا، سيكون بمثابة حل وسط، يتضمن رفعًا بمقدار 25 نقطة أساس وإعادة تنشيط التوجيه الآجل لسعر الفائدة، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيانات الواردة."

الدولار واليورو والإسترليني

وقد انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.1٪ إلى 1.1006، مع احتمال أن يكون النشاط محدودًا نظرًا لأن غالبية أوروبا تستمتع بعطلة عيد العمال.

كما انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الاسترليني بنسبة 0.2٪ إلى 1.2553، في أسبوع هادئ في المملكة المتحدة، مع دخول المسؤولين فترة تعتيم قبل قرارهم في 11 مايو.

بينما ارتفع سعر زوج العملات الدولار الامريكي مقابل الدولار الاسترالي بنسبة 0.4٪ إلى 0.6635، وارتفع زوج العملات الدولار الامريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.5٪ إلى 136.94، بينما تم تداول زوج العملات الدولار الامريكي مقابل اليوان الصيني بشكل ثابت إلى حد كبير عند 6.9121.

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