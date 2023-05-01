كردستان ينتظر رواتبه “كاملة” من بغداد بعد توقف تصدير النفط

2023/05/01 | 21:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الاثنين، أن الحكومة الاتحادية هي المعنية بصرف رواتب الموظفين في الإقليم، بعد توقف تصدير نفط الاقليم وتسليم الملف لشركة سومو.

وقال كريم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الإقليم سلم النفط كاملا تحت إدارة شركة سومو، وبالتالي لم يعد يمتلك المبلغ الكامل من أجل دفع رواتب الموظفين لشهر نيسان الماضي”.

وأضاف أن “الإقليم يحتاج شهريا لمبلغ 920 مليار دينار لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعايا الاجتماعية، وبالتالي نتيجة توقف تصدير النفط فلن يستطيع دفع الرواتب كاملة”.

وأشار كريم إلى أن “بغداد ستدفع مبلغ 400 مليار دينار المتفق عليها سلفا، وهذه المبلغ مع المبالغ الموجودة لدى وزارة المالية، فستطيع من خلاله دفع الرواتب لشهر نيسان، بانتظار إقرار الموازنة”.

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