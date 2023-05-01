الموارد تكشف محاور ملف مؤتمر بغداد الدولي للمياه

2023/05/01 | 21:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الموارد المائية، الاثنين، عن اهم محاور مؤتمر بغداد الدولي الثالث الذي يستضيفه العراق خلال يومي( 6ـ 7) من الشهر الحالي، فيما اكدت ان اهم المحاور ستكون حول بيئة مياه شط العرب شحة المياه في الاهوار وعموم البلد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المؤتمر سيشهد تقديم العديد من البحوث والدراسات العلمية التي تناقش تداعيات واسباب شحة مائية وتأثيرات التغيرات المناخية وطرق مواجهتها”، مشيرا الى ان “اهم المحاور ستكون حول بيئة مياه شط العرب وشحة المياه في الاهوار وعموم البلد”.

وتابع، ان “المؤتمر سيتم بمشاركة وزراء المياه العرب، والمنظمات الدولية المختصة في مجال المياه والمناخ، بالإضافة الى سفراء الدول لدى بغداد، والوزراء والمحافظين واعضاء لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية”، لافتا الى ان “المؤتمر سيعمل على مناقشة مقترحات لادارة الموارد المائية تنسجم مع تحديات شحة المائية التي تواجه العراق في هذه الفترة، فضلا عن العمل على ادامة النظم الإحيائية للاهور وشط العرب من التلوث”.

واردف، المتحدث الرسمي للوزارة: ان “المؤتمر سيعمل على تعزيز العلاقات الاقليمية والدولية للتعاون في تقاسم منفعة الموارد المائية المتاحة وتثبيت الأمن والاستقرار المجتمعي”، مبينا ان “المؤتمر يهدف الى إيجاد البدائل والحلول الممكنة للحد من اثأر التغير المناخي ال1ي يضرب العراق، واستدامة بيئة الاهوار والأراضي الرطبة للحفاظ على النظام الايكولوجي والتنوع الإحيائي”.

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