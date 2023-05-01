2023/05/01 | 21:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وافق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على استقالة رئيس مجلس...

ظهرت المقالة البرلمان يوافق على استقالة رئيس واعضاء مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي أولاً على المسلة.

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