فساد و تحايل في منح الآلاف من جوازات السفر الدبلوماسية لأشخاص لا يستحقونها

2023/05/01 | 21:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت لجنة النزاهة النيابية عن إصدار وزارة الخارجية العراقية نحو...

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