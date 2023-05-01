إيران تشكر السعودية على مساعدتها في إجلاء مواطنيها من السودان

2023/05/01 | 21:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت إيران الشكر إلى المملكة العربية السعودية على مساعدتها في إجلاء المواطنين الإيرانيين من السودان.

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