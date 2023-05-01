2023/05/01 | 21:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سهل نينوى بعد الصراعات السياسية في قضاء سنجار، فتحت سهل نينوى سجل الصراعات بين القوة السياسية في المنطقة بعد تنصيب مدير ناحية لناحية بعشيقة التي تقطنها غالبية ايزيدية.و شهد سهل نينوى تطورات كبيرة و تصاعد سياسي على خلفية تسمية غزوان الداؤدي مديرا لناحية بعشيقة.وتدور خلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وجهات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرض الصراعات يتحول من سنجار الى سهل نينوى، مناطق الأقليات الى اين ؟) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرض الصراعات يتحول من سنجار الى سهل نينوى، مناطق الأقليات الى اين ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).