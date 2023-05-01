النفط يهزم زاخو ويقترب من نهائي دوري السلة

2023/05/01 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تغلب النفط على ضيفه زاخو (89-73) اليوم الاثنين، في صالة الشعب بالعاصمة بغداد، ضمن مواجهات المربع الذهبي (البلاي أوف) من الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

وتمكن النفط بقيادة المدرب خالد يحيى من تعويض الهزيمة، التي تلقاها في المباراة السابقة في زاخو.

ورغم محاولات محترفي زاخو، سي بي وإيساك بنجز، إلا أن الفريق لم ينجح في تحقيق الفوز، في ظل ظهور مراد علي ومحمد صياء بمستوى دون الوسط.

وأخفق الصربي ميلان، مدرب الضيوف، في تحقيق الانتصار الثالث تواليا، لتصبح نتيجة سلسلة البلاي أوف (3-2) لصالح الكتيبة الخضراء.

وستقام المواجهة الحاسمة في صالة زاخو، الجمعة المقبل، وفي حال انتصار النفط سيضمن بلوغ النهائي مع الشرطة، أما فوز أصحاب الأرض فسيفرض مباراة فاصلة.

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