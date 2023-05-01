2023/05/01 | 21:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SjTK4cHtHFk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. الزراعة تتوقع وصول إنتاج محصول الحنطة إلى 100 ألف طن للموسم الحالي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة.. الزراعة تتوقع وصول إنتاج محصول الحنطة إلى 100 ألف طن للموسم الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).