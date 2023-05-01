2023/05/01 | 21:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرئيس محمد الحلبوسي يلبي دعوةً كريمةً مـن شيوخ قبيلة السادة المعامرة في محافظة نينوى، ويزور مضيفهم العامر، اذ كان فـي استقبـالـه النائب طالب المعماري وجمع من شيوخ ووجهاء القبيلة.وقد بحث سيادته مع الحاضرين مجمل الاوضاع في محافظة نينوى، لا سيما الملفين الصحي والخدمي، فضلًا عن ابرز المشاكـل والتحديات التي تواجهها، والسبل الكفيلة بتذليلها وايجاد الحلول المناسبة لها.

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