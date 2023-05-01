عدنان درجال يحط الرحال في مانشستر.. والهدف زيدان إقبال

2023/05/01 | 21:59 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب شباب العراق يأمل بمشاركة زيدان إقبال في المونديال (الاتحاد العراقي/Getty)

غادر عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، العاصمة بغداد الإثنين، متوجهاً إلى إنكلترا، للقاء إدارة نادي مانشستر يونايتد، في سبيل إقناعها السماح للاعب زيدان إقبال في المشاركة مع منتخب شباب العراق خلال المونديال.

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"،، قال مصدر في الاتحاد العراقي إن درجال توجه إلى مدينة مانشستر على أمل إقناع رئيس وأعضاء النادي للسماح لإقبال للالتحاق مع منتخب الشباب الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم المؤمل انطلاقها في 20 من شهر أيار/ مايو الجاري في الأرجنتين.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، يوم السبت الماضي، أكد مصدر في الاتحاد العراقي، أن الأخير لم يستلم حتى الآن أي كتاب رسمي من قبل إدارة نادي مانشستر يونايتد، برفض أو قبول النادي الإنكليزي، للاعب في تمثيل شباب العراق في نهائيات كأس العالم المقبلة.

ومن المقرر أن تُقلص القائمة الحالية لشباب العراق إلى 21 لاعباً، في العاشر من الشهر الجاري، بحسب ما أعلن مدرب "ليوث الرافدين" عماد محمد، الذي قاد المنتخب قبل فترة لوصافة بطولة آسيا.

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ويخوض منتخب شباب العراق حالياً معسكراً تدريبياً في إسبانيا، تحضيراً للمشاركة في المونديال، حيث نجح الإثنين في التغلب على فريق ريال بيتيس الإسباني دون 21 عاماً، بثلاثة أهداف لهدف.

وأسفرت قرعة المونديال، عن وقوع المنتخب العراقي ضمن المجموعة الخامسة، والتي تضم إضافة إلى "ليوث الرافدين، منتخبات تونس وإنكلترا وأوروغواي.

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