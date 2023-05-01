الاتصالات تعلن توفير خدمة إنترنت مجانية لزوار مهرجان بابل بدورته العاشرة

2023/05/01 | 22:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، توفير خدمة إنترنت مجانية لزوار مهرجان بابل بدورته العاشرة.وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، “دعما من وزارة الاتصالات لمهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية بدورته العاشرة ، تقدم الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية/ اتصالات بابل خدمة الانترنت مجانا لزوار المهرجان بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص في المحافظة”.

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