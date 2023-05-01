شاهد بالفيديو.. عمال العراق ينتظرون الإنصاف بيومهم العالمي | أهل المدينة

2023/05/01 | 22:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 30CoriOYKrY

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