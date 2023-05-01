2023/05/01 | 22:10 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اذا الحكومة ما وفرت فرص عمل لاولادي.. راح اقتلهم وانتحر) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: yH1Nx7LHVOQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اذا الحكومة ما وفرت فرص عمل لاولادي.. راح اقتلهم وانتحر) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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