2023/05/01 | 22:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y7oOZKUodIw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بارق شبر - خبير اقتصادي بشأن تظاهرات مطالبة بتعديل سلم الرواتب) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بارق شبر - خبير اقتصادي بشأن تظاهرات مطالبة بتعديل سلم الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).