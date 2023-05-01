تظاهرات في المغرب..

2023/05/01 | 22:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر آلاف العمال المغاربة، الاثنين في عدد من المدن المغربية، ورددوا شعار "الشعب يريد إسقاط الغلاء" مطالبين بتحسين أوضاع الطبقة العمالية.

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