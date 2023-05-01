جيفري هنتون يستقيل من عمله في غوغل.. ويحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي

2023/05/01 | 22:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد جيفري هينتون، الملقب بـ"الأب الروحي للذكاء الاصطناعي"، الاثنين، أنه ترك دوره في غوغل الأسبوع الماضي للتحدث علنًا عن "مخاطر" التكنولوجيا التي ساعد في تطويرها.

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