السوداني: استقرار الوضع الأمني عامل مهم جداً لجذب الاستثمار

2023/05/01 | 22:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ترأس القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اجتماعاً في...

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