نائب يكشف أسباب عدم إدراج الموازنة في الجلستين الأخيرتين للبرلمان

2023/05/01 | 22:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضح النائب برهان المعموري، اسباب عدم ادراج الموازنة على جدول اعمال مجلس النواب في الجلستين الاخيرتين.

وقال المعموري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “لا يمكن الذهاب باتجاه اقرار موازنة نسبة العجز فيها 67 مليون ترليون”، مبينا ان “الخلافات على نسبة العجز حالت دون تمريرها فضلا عن تقديم عدد من المؤشرات حول تخفيض العجز وهي طور النقاشات”.

واوضح ان “واحد من الاسباب الاخرى اجراء اللجنة المالية مناقلات في تخصيصات الوزارات، كون بعضها تحتاج الى تخصيصات مالية اضافية، وهي اكثر من التي تم تخصيصها في الموازنة، اضافة الى تخصيصات تنمية الاقاليم”.

وبين ان “نسبة تنمية الاقاليم التي لا تتجاوز 2% تعد اجحافا بحق المحافظات، ولا يمكن تحقيق اعمار حقيقي من خلال هذا الرقم المتواضع”.

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