السوداني يجتمع بكبار قادة الأمن في البلاد: استقرار الأمن “مهمّ جداً” للاستثمار

2023/05/01 | 22:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اجتماعاً في مقرّ قيادة العمليات المشتركة، ضمّ وزيري الدفاع والداخلية ومستشار الأمن القومي، ورئيس أركان الجيش، ورئيسي جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني ورئيس أركان الحشد الشعبي ونائب قائد العمليات المشتركة وكبار القادة في مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية.

واستمع السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي إلى الإيجاز نصف السنوي، عن أهمّ الواجبات التي تقوم بها مختلف مفاصل وتشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات والدوائر الأمنية والاستخبارية، خصوصاً الجهود الوطنية المبذولة في ملاحقة ما تبقّى من عناصر عصابات داعش الإرهابية والجريمة المنظّمة.

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بجهود ومتابعة القطعات الأمنية لملاحقة الإرهاب والجريمة، مؤكداً على العمل بروح الفريق الواحد من أجل العراق، وشدد على أنّ استقرار الوضع الأمني عامل مهمّ جداً لجذب الاستثمار وخلق فرص العمل وإنجاح البرنامج الحكومي لخدمة أبناء هذا الشعب.

وأكّد السوداني أيضاً على ضرورة تقييم الأداء وتحديد توقيتات لكلّ مفصل أو تشكيل؛ من أجل إنجاز ما مطلوب منه، فضلاً عن تقييم المسؤول بهذا الواجب.

وأوصى بجملة من التوجيهات، من شأنها تطوير العمل الأمني والخدمي، الذي تقوم به مؤسسات الدولة العراقية؛ من أجل دعم باقي الدوائر الحكومية.

واستمع الحاضرون إلى توجيهات رئيس الوزراء ، مؤكدين استعداد القوات الأمنية، بمختلف صنوفها، لتوفير الأجواء الآمنة وتقديم الدعم والإسناد اللازمين للجهود الحكومية في خدمة المواطنين بالمستوى الذين يليق بهم.

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