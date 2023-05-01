2023/05/01 | 22:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ، اليوم الاثنين، الإطاحة بإرهابيين اثنين و11 متهماً بمواد قانونية مختلفة في بغداد والانبار والبصرة ونينوى.وقالت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن” ذلك جاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم إرهابيين..



القبض على 13 مطلوباً للقضاء في 4 محافظات المركز الخبري الوطني.

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