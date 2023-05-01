2023/05/01 | 22:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، توفير خدمة إنترنت مجانية لزوار مهرجان بابل بدورته العاشرة.وقال بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/إنه” دعما من وزارة الاتصالات لمهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجاناً..



الاتصالات توفر خدمة الانترنت لزوار مهرجان بابل المركز الخبري الوطني.

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