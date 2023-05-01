أمانة بغداد يتأهل رسميا للدوري العراقي الممتاز

2023/05/01 | 22:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجز أمانة بغداد، البطاقة الأولى

المؤهلة للدوري العراقي الممتاز، بعد

تغلبه على ضيفه الصناعات الكهربائية

بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت اليوم

الإثنين بملعب بغداد.

وتقدم أهل الدار في الشوط الأول

بث

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