التعليم العالي تعلن بدء التقديم على الدراسات العليا

2023/05/01 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء إجراءات التقديم الإلكتروني إلى الدراسات العليا يوم غد الثلاثاء ولغاية 2023/6/1 على وفق توقيتات التقديم والقبول للعام الدراسي 2023/2022..



يتبع

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