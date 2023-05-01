أجواء هوليودية.. تبادل اطلاق نار واعتقال مسلح في حي الجامعة ببغداد

2023/05/01 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، بإلقاء القبض على مسلح غربي العاصمة بغداد مساء اليوم.

في حي الجامعة غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "قوة من شرطة نجدة الكرخ تمكنت من إلقاء ألقت القبض على شخص يحمل سلاحاً ويهدد المارة".

وسُمع اطلاق نار بين الطرفين.

ووثق مقطع فيديو لحظة القبض على المسلح بعملية خاطفة نفذها شرطي فاجئ المتهم من الخلف والقبض عليه.

وتفيد أنباء – غير مؤكدة- ان المسلح مختل عقلياً دون معرفة طريقة حصوله على السلاح وهو من نوع (كلاشنكوف).

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