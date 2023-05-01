مصرع طفل بعضّة أسد في قطاع غزة

2023/05/01 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى طفل يبلغ من العمر ستّة أعوام الإثنين بعد أن عضّه أسد في حديقة حيوانات محلّية في خان يونس بجنوب قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية وطبية.

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