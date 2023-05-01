نائب: غياب التفاهمات السياسية يعطل إقرار قانون الضمان الاجتماعي

2023/05/01 | 23:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد عضو في اللجنة القانونية النيابية، ادراج قانون الضمان الاجتماعي على جدول اعمال مجلس النواب بعيدا عن التفاهمات السياسية.

وقال عضو اللجنة محمد عنوز في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك عراقيل تعيق اقرار قانون الضمان الاجتماعي”، مبينا ان “القانون فيه جنبة مالية تخص الحد الادنى للمرتبات، فضلا عن النظر بعين الاعتبار للتضخم المالي في الآونة الاخيرة”.

واوضح عنوز ان “قانون الضمان الاجتماعي يحتاج الى اتفاق بين الكتل السياسية، لتضمينه في جدول اعمال المجلس”، مبينا ان “العملية التشريعية تقوم على اساس التوافق بين الاحزاب والكتل السياسية”.

وأضاف، أن “تحديد موعد التصويت على قانون الضمان الاجتماعي امر غير ممكن ويعتمد على التفاهمات السياسية”.

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