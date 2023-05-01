بالصور.. انخفاض منسوب مياه نهر دجلة في بغداد

2023/05/01 | 23:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وكالة المسلة تنشر صورا تظهر انخفاض منسوب مياه نهر دجلة...

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انخفاض منسوب مياه نهر دجلة في بغداد أولاً على المسلة.

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