كيربي: روسيا تكبدت خسائر بشرية في أوكرانيا تقدر بأكثر من 100 ألف قتيل وجريح منذ ديسمبر

2023/05/01 | 23:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، عن أرقام تقديرية جديدة لنتائج الهجوم الروسي في أوكرانيا خلال الشتاء الماضي، قائلة إن البلاد تكبدت خسائر بشرية بأكثر من 100 ألف قتيل وجريح منذ ديسمبر/ كانون الأول، وأن الرقم "المذهل" هو إشارة رئيسية إلى أن جهود موسكو "جاءت بنتائج عكسية".

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