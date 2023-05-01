2023/05/01 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزير المتنكّر- صلاح الدين الجنابي انتقل الفكر الإداري من الإدارة بالتجوال إلى الإدارة الرقمية مرورا بالإدارة بالهاتف الثابت والجوال والإدارة بالكاميرات، رافقها تطور هائل في العمليات والإجراءات والهيكل التنظيمي الذي مكن القائد من اتخاذ القرارات المستندة الى الواقع دون الوقوع بفخ المواقف المزيفة والثناء والمديح التخادمي، لانه يتعامل مع إنجازات وأرقام ويستطلع رضا المستفيدين من […]

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