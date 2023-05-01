2023/05/01 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للعمال الانتظار – جاسم مراد كان العراق الدولة الأولى بمنطقة الشرق يتمتع بحركة عمالية نشطة وباسلة ، وكانت كل القوى السياسية تتقرب من العمال بغية الوصول للصفة التقدمية اليسارية ، ومنافسة الحزب الشيوعي العراقي في الحضور العمالي ، وقد شهدت سنوات الستينات منافسات حادة بين التيار القومي والحزب الشيوعي في تحقيق مكاسب والسيطرة على […]

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