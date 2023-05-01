2023/05/01 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق مشاريع تخفّف الإزدحامات في بغداد وحملة إعمارية في ذي قار إستثمار ديالى يمنح خمس إجازات لمشاريع حيوية بقيمة 24 مليون دولار بغداد – ابتهال العربي ديالى ـــ سلام الشمري أعلنت هيئة استثمار محافظة ديالى، عن منح خمس إجازات استثمارية لمشاريع في قطاعات مختلفة بالمحافظة خلال عام 2023 بقيمة إجمالية بلغت 24 مليون دولار.وقال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستثمار ديالى يمنح خمس إجازات لمشاريع حيوية بقيمة 24 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستثمار ديالى يمنح خمس إجازات لمشاريع حيوية بقيمة 24 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).