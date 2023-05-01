2023/05/01 | 23:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -Fbj3yNikEM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بشكل كوميدي وتهكمي ضيف #كلام_معقول يقترح على الحكومة تغيير اسم ساحة النسور الى نور زهير و40 حرامي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بشكل كوميدي وتهكمي ضيف #كلام_معقول يقترح على الحكومة تغيير اسم ساحة النسور الى نور زهير و40 حرامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).