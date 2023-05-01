فرقة العباس تحيي ذكرى تحرير قصبة البشير:قرار التحرير كان عراقيا بامتياز

2023/05/01 | 23:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيت فرقة العباس حشد العتبات المقدسة

ذكرى تحرير قصبة البشير البطلة تحت شعار

" وعد وفداء فنصر وعطاء "، بحضور قيادات

الفرقة وجماهير كبيرة من المؤمنين

وانصار الفتوى واهالي البشير الابطال

فضلا عن العتبات

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