العراق: إجلاء 288 شخصا من السودان حتى الآن

2023/05/01 | 23:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم الخارجية العراقي

أحمد الصحاف، إجلاء 288 شخصا من الجالية

العراقية في السودان حتى الآن، بينهم 16

مواطناً سورياً.

وقال المتحدث العراقي - وفقا لما أوردته

وكالة الأنباء العراقية (واع) الي

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