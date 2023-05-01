تجمع اقتدار ينفذ برنامجاً تدريبياً موسعاً لآلاف القيادات التنظيمية

2023/05/01 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أطلق تجمع إقتدار برنامجاً تدريبياً وتأهيلياً موسعاً لإعداد وتطوير القادة، يشمل الآلاف من قياداته التنظيمية وأعضائه الفاعلين، لتطوير مهاراتهم القيادية والادارية داخل مكاتب التجمع في بغداد والمحافظات.

وقال رئيس التجمع عبد الحسين عبطان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "اطلقنا اليوم برنامجاً موسعاً لإعداد القادة والملاكات وتطويرهم، بدأ تنفيذه فعلياً من قبل مكتب التأهيل والتدريب في التجمع، وبالتعاون مع المكاتب المركزية الأخرى والأمانات التنظيمية في بغداد والمحافظات".

مؤكدا: "أننا خططنا لبرنامجاً يحقق نقلة نوعية للأمام على المستوى السياسي والتنظيمي وجودة الأداء الفردي والجماعي"، مضيفا أن "إستمرار التعلم والتطور اضافة للتأهيل الأساسي والتصحيحي والتقويم المستمر للأداء، كونه يمثل حاجة اساسية لمن يتصدى للتعاطي مع الشؤون العامة وإصلاحها".

ويشمل البرنامج الذي ينطلق اليوم أعضاء المكتب السياسي وأمانات المحافظات وأعضاء الهيئة القيادية العليا والمكاتب المركزية في بغداد والمحافظات إضافة إلى آلاف الأعضاء الفاعلين، من أجل بناء وتطوير قدراتهم ومهاراتهم اللازمة لتحقيق الأهداف الإقتدارية المرجوة على المستوى الوطني".

فيما أشار مسؤول مكتب التدريب والتأهيل الدكتور ليث الساعدي: " أن البرنامج يتضمن تقديم فرص تدريبية وتأهيلية عالية الجودة للقيادات والأعضاء، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات متعددة، لاسيما السياسة والاقتصاد والإدارة والتكنولوجيا وصنع وتحليل السياسات العامة، ويشمل التدريب والتطوير بمستويات ومناهج متنوعة"، لافتا إلى أنه "سيجري تنظيم دورات وورش عمل ومحاضرات وندوات، حرصاً على تمكين القيادات والأعضاء من الفرص الرائدة للتطوير الوظيفي والتحديث المستمر، وكذلك دعم العمل الجماعي لتحقيق الرؤى المستقبلية للتجمع على أمل أن يستفيد الجميع من هذا البرنامج التأهيلي والتدريبي غير المسبوق على مستوى الأحزاب والتجمعات السياسية، وأن يحقق استجابة تنظيمية للتوسع الكمي والنوعي الذي حققه التجمع في المدة الماضية".

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