هيئة إسرائيلية: خطة الحكومة بشأن القضاء تدفع شركات التكنولوجيا لمغادرة البلاد

2023/05/01 | 23:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة إسرائيلية تدعم شركات التكنولوجيا الفائقة، الاثنين، إن خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي تضر بثقة المستثمرين وتدفع شركات التكنولوجيا الفائقة إلى الخروج من البلاد.

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