2023/05/01 | 23:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الاثنين، المصادقة على محضر الافراز الجديد لشمول كافة العمال وتصفير الطلبات لغاية ١٠-٤-٢٠٢٣.وقال الغزي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن” التقينا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



محافظ ذي قار يصادق على محضر الافراز الجديد لتصفير طلباتهم المركز الخبري الوطني.

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