شاهد بالفيديو.. شاهدوا كيف قام بتصويرهم وشراء بدلات حمراء تمهيداً لنحرهم في حمرين

2023/05/01 | 23:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AdwPY7nCGBo

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