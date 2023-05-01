2023/05/01 | 23:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y7k8I1mUmUs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في يوم العمال العالمي.. طبقة الشغيلة والكادحين بين اشكالية التسمية والحقوق المهدورة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في يوم العمال العالمي.. طبقة الشغيلة والكادحين بين اشكالية التسمية والحقوق المهدورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).