2023/05/01 | 23:55 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. محافظ ذي قار يزف بشرى للعمال في عيدهم ويعلن المصادقة على محضر الافراز الجديد لتصفير طلباتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/01 | 23:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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